Chanceler britânico, David Cameron, visita Malvinas um mês após se reunir com Milei

O Ministério das Relações Exteriores, ao anunciar a viagem no domingo, disse que em sua visita às Malvinas, Cameron "reiterará o compromisso do Reino Unido em defender o direito das ilhas à autodeterminação".

O chanceler britânico, David Cameron, chegou nesta segunda-feira (19) às Ilhas Malvinas, segundo a agência Press Association (PA), um mês após se reunir com o presidente argentino, Javier Milei, cujo país segue reivindicando a soberania do arquipélago.

As Malvinas "são uma parte valiosa da família britânica e temos claro que enquanto seguir como parte dela, o tema da soberania não estará em discussão", afirmou o chanceler, citado em um comunicado de domingo da pasta.

Essa viagem de Cameron acontece pouco mais de um mês depois do encontro que teve com Milei, no dia 17 de janeiro, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, que o presidente argentino descreveu então como "excelente".

Durante a campanha eleitoral, o argentino havia dito: "Tivemos uma guerra que perdemos e temos que fazer todos os esforços para recuperar as ilhas através dos canais diplomáticos".

Por sua vez, na ocasião do encontro, a chancelaria britânica afirmou que se tratou de uma "reunião calorosa e cordial", acrescentando que sobre a questão das Malvinas "concordariam em discordar, e o fariam com educação".

O Ministério das Relações Exteriores anunciou que Cameron "prestará seus respeitos aos que perderam a vida durante o conflito de 1982 e expressará sua gratidão ao pessoal militar do Reino Unido que presta serviço hoje nas ilhas".