Agricultores da República Checa realizam protestos contra políticas agrícolas da UE

Agricultores da República Checa bloquearam ruas no centro de Praga nesta segunda-feira, 19, em protesto contra as políticas agrícolas da União Europeia (UE). Os manifestantes planejavam entregar ao ministro da Agricultura, Marek Vyborny, uma carta com suas demandas.

Entre elas, os produtores pedem que o país se retire do Pacto Verde da UE, que prevê limites para o uso de produtos químicos e emissões de gases de efeito estufa. Alguns exigiram a renúncia do governo.

Grandes organizações que representam os agricultores Checos não participaram e se distanciaram do comício depois que ficou evidente que alguns organizadores estavam por trás de recentes manifestações pró-Rússia.