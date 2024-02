Trump alega que multa de US$ 355 milhões por fraude é "interferência eleitoral"

Donald Trump é o favorito do partido Republicano para concorrer à Casa Branca, além dele, Nikki Haley está na disputa. Para a multidão que o acompanhava em passagem pelo estado do Michigan, Trump afirmou que “esses repulsivos abusos de poder não são apenas um ataque a mim, são um ataque a todos os americanos”.

A declaração foi dada em comício visando as eleições deste ano e teve como alvo o juiz do estado de Nova York, Arthur Engoron, autor da sentença. Trump afirmou que o juiz fazia parte de uma “conspiração de esquerda” que quer impedí-lo de ser novamente eleito presidente.

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , alegou no sábado, 17, que a multa de US$ 354,9 milhões (cerca de 1,7 bilhões de reais) por exagerar, de forma fraudulenta, seu patrimônio líquido para enganar credores é uma “interferência eleitoral” .

Ainda no comício, Trump voltou a afirmar, sem provas, que seu possível concorrente, Joe Biden, se valeu da fraude eleitoral para vencer o pleito de 2020.

Entenda a sentença de Trump

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, acusou Donald Trump e as empresas de sua família de exagerarem seu patrimônio líquido em até 3,6 bilhões de dólares por ano durante uma década, para enganar bancos e se beneficiar de melhores condições para obter crédito.

Com isso, o juiz Arthur Engoron acatou a acusação da procuradoria e sancionou economicamente Trump. Ele ficou proibido de gerir empresas em Nova York durante três anos e de pegar empréstimo com bancos licenciados e registrados no estado.

Trump classifica o caso como vingança política de Letitia James, que é democrata. Além de negar as acusações.