Seis pessoas, incluindo quatro adolescentes, são assassinados no México

Seis pessoas, quatro delas adolescentes, foram assassinadas neste domingo (18) em um município do sudeste de Guadalajara, no oeste do México, enquanto outras duas ficaram feridas, informou o promotor estadual.

O ataque, relatado pouco depois das 6h locais (9h de Brasília), ocorreu no município de Tlaquepaque, onde, até agora em fevereiro, foram registrados outros três assassinatos múltiplos, segundo as autoridades.

"Confirma-se o falecimento de seis pessoas, duas mulheres, quatro homens, e há duas pessoas sendo atendidas em hospitais, uma mulher e um homem", disse a jornalistas Joaquín Méndez Ruiz, promotor de Jalisco, onde está localizada Guadalajara.