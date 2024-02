Rússia busca ganhar território para além de Avdiivka, alerta Ucrânia

As tropas russas lançaram, neste domingo (18), múltiplos ataques a oeste da cidade de Avdiivka, em uma tentativa de ganhar mais terreno nessa área do leste da Ucrânia, de acordo com um porta-voz do Exército de Kiev. Os soldados ucranianos, em desvantagem numérica e material, se retiraram no sábado dessa localidade do front oriental, que enfrentava uma ofensiva feroz da Rússia há meses. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A retirada das tropas ucranianas concede a Moscou seu primeiro avanço territorial significativo desde maio de 2023.

"O inimigo está tentando desenvolver ativamente sua ofensiva", afirmou Dmytro Lykhoviy, porta-voz do comandante do Exército ucraniano que lidera as tropas de Kiev na região, na televisão estatal. As autoridades militares relataram que haviam repelido 14 ataques russos contra a vila de Lastochkyne, cerca de dois quilômetros a oeste de Avdiivka. Também mencionaram que as forças ucranianas haviam repelido 13 "tentativas de ataque" perto dos povoados de Robotyne e Verbove, na província de Zaporizhzhia, um dos poucos lugares onde as tropas ucranianas recuperaram território durante sua contraofensiva fracassada de 2023. Segundo Lykhoviy, avançar nessa área seria "muito difícil" para a Rússia, dadas as fortes linhas defensivas ucranianas e as condições naturais do terreno. "A situação no setor de Zaporizhzhia é estável [...] Não foram perdidas posições no setor de Zaporizhzhia", disse na televisão. "O inimigo recebeu um soco nos dentes e recuou", acrescentou.

Em Avdiivka, no entanto, o presidente russo, Vladimir Putin, celebrou no sábado uma "importante vitória". Moscou reivindicou o "controle total" da localidade, poucos dias antes do segundo aniversário do início da guerra. A batalha por Avdiivka tem sido, junto com a de Bakhmut, também no leste, uma das mais sangrentas desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. A cidade tem um valor simbólico para ambas as partes em conflito. Em julho de 2014, caiu brevemente nas mãos dos separatistas pró-russos, antes de ser recuperada por Kiev.

Além disso, está localizada a poucos quilômetros de Donetsk, a "capital" dos separatistas, sob controle russo. O Exército ucraniano anunciou no sábado que estava se retirando da localidade para "salvar o maior número possível de vidas", segundo as palavras do presidente Volodimir Zelensky. Durante a retirada, alguns soldados ucranianos foram capturados, detalhou o Exército, sem fornecer mais detalhes.