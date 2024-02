Resistência de Navalny ao Kremlin tinha o apoio incondicional de sua esposa

Yulia Navalnaya estava há dois anos sem ver o marido, o opositor russo Alexei Navalny, quando participou da Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, logo após receber a notícia de sua morte na prisão.

Com lágrimas nos olhos, Navalnaya, que esteve junto com seu esposo por mais de uma década desafiando o governo do presidente Vladimir Putin, respirou fundo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Naquela sexta-feira, as autoridades russas anunciaram a morte de Alexei Navalny em uma remota colônia penal do Ártico, onde ele cumpria uma pena de 19 anos por "extremismo".