O que o Ocidente pode fazer depois da morte do opositor russo Alexei Navalni?

Enquanto a indignação pela morte do principal opositor do Kremlin, Alexei Navalni, repercute em todo o mundo, o presidente russo, Vladimir Putin, parece não ligar para à raiva ocidental enquanto se prepara para estender seu governo de 24 anos em uma eleição no próximo mês.

Os EUA e os seus aliados estão ponderando a possibilidade de novas sanções contra a Rússia devido à morte de Navalni e às recentes ações do Kremlin na Ucrânia. Mas enquanto a ajuda dos EUA à Ucrânia continua estagnada no Congresso e os aliados da Otan na Europa lutam para preencher a lacuna, muitos se questionam sobre o que o Ocidente pode realmente fazer para deter o implacável líder do Kremlin, uma vez que várias rondas anteriores de sanções não o fizeram.

"Não há realmente espaço para qualquer grande valor em sanções adicionais" contra a Rússia, já um dos países mais sancionados do mundo, observou Mark Galeotti, chefe da empresa de consultoria Mayak Intelligence, com sede em Londres, em um comentário no YouTube.