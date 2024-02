Monaco perde para Toulouse e deixa escapar chance de assumir vice-liderança

O Monaco não aproveitou a oportunidade de assumir a vice-liderança do Campeonato Francês ao ser derrotado em casa pelo Toulouse por 2 a 1 neste domingo (18), em jogo válido pela 22ª rodada.

Com 38 pontos, o time do Principado fica provisoriamente na quarta colocação e pode ser ultrapassado por Brest (5º, 37 pontos) e Lens (6º, 35 pontos) nos últimos jogos do dia.

A derrota do Nice (2º, 39 pontos) para o Lyon na sexta-feira dava a oportunidade aos monegascos, que tinham começado a rodada na terceira posição, de subir para a vice-liderança, mas o jogo deste domingo no estádio Louis II foi muito diferente do esperado.