Lula diz que vai esperar conclusão de legistas para falar sobre morte de opositor de Putin

O presidente brasileiro também questionou as acusações de países ocidentais que alegam que Putin é o responsável pela morte de Navalni. "O cidadão morreu na prisão, não sei se estava doente, se tem algum problema. Eu compreendo os interesses de quem acusa imediatamente, mas espero que o legista indique do que o cidadão morreu", afirmou Lula.

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou neste domingo, 18, durante entrevista coletiva em Adis Abeba, na Etiópia, que deve esperar os exames médicos legistas para emitir uma declaração mais longa sobre a morte de Alexei Navalni, principal opositor do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Navalni morreu na sexta-feira, 16, em uma prisão no Ártico russo após se sentir mal durante uma caminhada.

O presidente Lula tem uma relação de longa data com o mandatário russo e Brasil e Rússia são parceiros no grupo dos Brics. No ano passado, em diversas ocasiões, o presidente brasileiro tentou se posicionar como um intermediário para negociações entre Rússia e Ucrânia para acabar com a guerra, mas diversas declarações sobre o conflito que foram mais alinhadas com Moscou minaram a tentativa de mediação.

O brasileiro também se envolveu em polêmica quando afirmou que Putin poderia viajar para o Brasil sem medo de ser preso na próxima reunião do G-20, marcada para novembro no Rio de Janeiro.

Contudo, o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional (TPI), que emitiu em março de 2023 um mandado de prisão contra Putin por crimes de guerra por causa de seu suposto envolvimento em sequestros e deportação de crianças de partes da Ucrânia ocupadas pela Rússia durante a guerra. Com isso, o País teria que prender o presidente russo caso ele desembarcasse em território brasileiro.