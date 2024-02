Homem mata 12 familiares a tiros no Irã (imprensa estatal)

Um homem matou 12 familiares em um caso raro de assassinato em massa no sul do Irã, informou a imprensa estatal no sábado.

"Um homem de 30 anos, motivado por uma briga familiar, matou 12 membros de sua família, incluindo seu pai e irmão, com uma arma Kalashnikov perto da cidade de Faryab", disse o chefe provincial de Herman, Ebrahim Hamidi, citado pela agência de notícias IRNA.

O homem morreu mais tarde em um tiroteio com as forças de segurança quando tentavam prendê-lo, acrescentou a agência.