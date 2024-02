Dois policiais e um socorrista morrem baleados ao atenderem emergência nos EUA

Os policiais, ambos com 27 anos, e o paramédico do corpo de bombeiros, de 40, foram baleados enquanto respondiam ao que o governador de Minnesota, Tim Walz, descreveu como "um chamado de uma família em perigo" de uma casa em Burnsville, uma cidade ao sul de Minneapolis.

O autor dos disparos, que ainda não foi identificado publicamente, foi morto, e os sete menores - de dois a 15 anos - foram resgatados em segurança, segundo funcionários do estado, que se recusaram a fornecer informações sobre como o agressor morreu.

Dois policiais e um socorrista foram mortos a tiros na madrugada deste domingo (18), no estado americano de Minnesota, após responderem a um chamado de emergência sobre uma briga em uma casa onde havia várias crianças, informaram as autoridades.

Outro agente ficou ferido em meio aos disparos e foi hospitalizado com ferimentos leves.

As vítimas receberam uma ligação pedindo ajuda por volta de 1h50 (4h50 de Brasília) e foram ao local, onde ocorria um confronto enquanto as autoridades negociavam com o indivíduo, até que o homem começou a atirar de dentro da casa.

Pelo menos um dos policiais foi atingido dentro da residência, disse Drew Evans, superintendente do Escritório de Detenção Criminal de Minnesota.

Várias armas de fogo foram recuperadas na propriedade.

Imagens da CBS News mostraram um veículo blindado da equipe SWAT com pelo menos sete tiros em seu para-brisa.

