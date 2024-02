Cerca de 140 migrantes que tentavam chegar à Inglaterra são resgatados em águas francesas

Cerca de 140 migrantes que tentavam chegar à Inglaterra em duas embarcações clandestinas foram resgatados no sábado (17), em águas francesas do Canal da Mancha, por dois barcos fretados pela França, informou a prefeitura marítima neste domingo.

Outros cinco haviam sido resgatados no sábado quando seu barco naufragou, acrescentou a prefeitura de Pas-de-Calais, no norte da França.

De acordo com a Prefeitura Marítima da Mancha e do Mar do Norte (Premar), as autoridades salvaram 57 migrantes no sábado de manhã, depois que sua embarcação apresentou problemas.