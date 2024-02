Brest vence Marselha e assume vice-liderança do Campeonato Francês

O Brest, que jogou os últimos 30 minutos com um jogador a menos, assumiu a vice-liderança do Campeonato Francês ao derrotar o Olympique de Marselha por 1 a 0 neste domingo (18), no jogo que fechou da 22ª rodada.

Apesar da expulsão de Steve Mounié (60'), o time bretão conseguiu uma merecida vitória graças ao gol de Pierre Less-Melou na reta final da partida (88').

Com 40 pontos, o Brest, que antes do início da rodada estava em quarto na tabela, é o novo vice-líder do campeonato, aproveitando as derrotas de Nice (1 a 0 para o Lyon na sexta-feira) e Monaco.