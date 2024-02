PSG vence Nantes com gol do 'reserva' Mbappé

No domingo, o Monaco, que recebe o Toulouse, e o Brest, que joga em casa contra o Olympique de Marselha, podem ficar a 12 e a 13 pontos - respectivamente- do time parisiense caso vençam seus jogos.

Com um primeiro gol de Lucas Hernandez (60') e um pênalti provocado e convertido por Mbappé (78'), o PSG conta com 14 pontos de vantagem sobre o vice-líder Nice, que na sexta-feira foi derrotado pelo Lyon por 1 a 0.

Reserva no início, mas em campo na última meia hora, Kylian Mbappé marcou para ajudar o Paris Saint-Germain a vencer o Nantes fora de casa por 2 a 0 neste sábado (17), pela 22ª rodada do Campeonato Francês, e dar mais um passo rumo ao título.

O time do técnico Paulo Fonseca também se colocou um ponto atrás do Nice.

Mais cedo, um hat-trick do atacante canadense Jonathan David deu a vitória ao Lille sobre o Le Havre por 3 a 0, no estádio Pierre-Mauroy.

A decisão do técnico Luis Enrique de não escalar Mbappé como titular alimentou as especulações dois dias depois da revelação de que o atacante comunicou à diretoria do PSG sua intenção de deixar o clube na próxima temporada.

O resultado positivo deste sábado veio graças à eficiência de Jonathan David, que conseguiu seu segundo hat-trick na Ligue 1, depois de marcar três vezes no empate em 3 a 3 com o Lyon na temporada passada.

A vitória sobre o Le Havre permite à equipe do norte da França se juntar ao PSG como o melhor mandante da competição (26 pontos), com oito vitórias em 11 jogos.

Reserva há uma semana no Parque dos Príncipes, o atacante justificou a confiança do treinador, que vem fazendo rodízio no ataque com o turco Yusuf Yazici na temporada.

O jogador canadense soma 11 gols no campeonato e é o vice-artilheiro ao lado de Alexandre Lacazette (Lyon) e Wissam Ben Yedder (Monaco).