Israel anunciou neste sábado(17) a prisão de 100 suspeitos de atividades "terroristas" durante uma operação militar em um dos principais hospitais da Faixa de Gaza, onde a situação dos pacientes e funcionários é preocupante.

(Israel palestinos conflito diplomacia refugiados política saúde, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Exército ucraniano se retirou de Avdiivka para 'salvar vidas'

O Exército ucraniano se retirou da cidade de Avdiivka, no leste do país, para evitar a morte de seus soldados, concedendo à Rússia sua maior vitória simbólica desde a fracassada contraofensiva lançada por Kiev no verão no hemisfério norte.

(Ucrânia conflito Rússia, 623 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== RÚSSIA POLÍTICA MORTE ===

MOSCOU:

Equipe de Navalny acusa Rússia de reter seus restos mortais para 'cobrir seus rastros'

A Rússia continua mantendo o silêncio neste sábado (17) sobre a morte repentina na prisão do opositor do Kremlin Alexei Navalny, cujo entorno acusa as autoridades de reter seus restos mortais para "cobrir seus rastros".

(Rússia conflito oposição política Ucrânia morte, 813 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MONTEVIDÉU:

Ex-presidente uruguaio Mujica diz que Venezuela tem governo 'autoritário'

José Mujica, ex-presidente do Uruguai e referência da esquerda latino-americana, afirmou que "há um governo autoritário" na Venezuela que destrata as pessoas, e também criticou a vice-presidente deste país por seus comentários esta semana contra o mandatário uruguaio Luis Lacalle Pou.

(Uruguai Venezuela diplomacia política, 400 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- EUROPA

LONDRES:

Adrianne Weber, a brasileira que desfila seu talento na Semana de Moda de Londres

Adrianne Weber, uma estilista brasileira radicada em Londres, tem apenas 30 anos, mas já se destaca na Semana de Moda da capital britânica.

(Inglaterra Brasil moda semana, 453 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com