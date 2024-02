Novos bombardeios em Gaza em meio à preocupação com pacientes de hospital cercado por Israel

Segundo o órgão, ao menos 120 pacientes e cinco equipes médicas estão bloqueados sem água, comida e eletricidade no hospital Nasser, em Khan Yunis, a principal cidade do sul, onde Israel concentra sua ofensiva há semanas.

O ataque do Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro, deixou 1.160 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem realizada pela AFP com base em dados oficiais israelenses.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva em Gaza que deixou 28.858 mortos, a maioria mulheres e menores, segundo o ministério da saúde do governo do Hamas.

O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos indicou que a incursão parece "fazer parte de um padrão de ataques das forças israelenses contra a infraestrutura civil essencial para salvar vidas em Gaza, principalmente hospitais".

Uma testemunha disse à AFP, sob anonimato, que os militares atiraram "contra qualquer um que se movesse dentro do hospital".

Negociações de alto nível para alcançar um cessar-fogo foram realizadas no Cairo esta semana, sem nenhuma indicação até agora dos seus resultados.

O chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, reiterou as exigências do grupo que incluem um cessar-fogo, a retirada do Exército israelense, o levantamento do bloqueio e a garantia de abrigo seguro para os deslocados.

No norte de Gaza, muitos palestinos lutam contra a fome e o desespero os leva a moer ração de animais para fazer farinha.

"Vamos morrer de fome, não por bombas ou mísseis", afirmou Mohamed Nasar, de 50 anos, de Jabalya.

A Agência da ONU para os Refugiados da Palestina (UNRWA), que advertiu que a população de Gaza está à beira da fome, acusou Israel de lançar uma campanha para destruir esta organização.

A pressão internacional também tentar fazer com que Israel se abstenha de lançar uma ofensiva contra Rafah, no extremo sul da Faixa, onde se concentram 1,4 milhão de civis, a maioria deslocados pela guerra.

Várias testemunhas afirmaram ter ouvido explosões no início da manhã nesta localidade, na fronteira com o Egito.

