Normalizar laços com sauditas seria 'vitória' sobre Hamas, diz presidente israelense

O presidente de Israel, Isaac Herzog, destacou neste sábado (17) a importância de continuar com as negociações de normalização das relações com a Arábia Saudita, o que representaria, segundo ele, uma "vitória" na guerra contra o Hamas.

"Acredito sinceramente que avançar para a normalização e fazer todos os esforços possíveis é uma oportunidade histórica muito importante", declarou o chefe de Estado israelense na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha. Herzog fez um apelo a todas as partes para que "aproveitem este momento".

A guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, que explodiu após o ataque de milicianos do movimento islamista palestino em território israelense em 7 de outubro, atrapalhou a aproximação entre o reino saudita e Israel.