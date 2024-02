Napoli arranca empate com Genoa antes de rebeber Barcelona na Champions

O belga Cyril Ngonge (90') empatou no finalzinho para o time napolitano, depois que o Genoa saiu na frente com um gol do norueguês Morten Frendrup (47').

Perdido no meio da tabela com 36 pontos e com poucas chances de se aproximar do Top 4 (a Atalanta é a quarta colocada com 42 pontos), o Napoli segue decepcionando na temporada, que começou com grande expectativa pela conquista do 'Scudetto' depois de 33 anos.

-- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Torino - Lecce 2 - 0