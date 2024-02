"Não vai parar", diz Ursula Von Der Leyen durante painel na Conferência de Munique (DE)

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o entendimento europeu é que o presidente russo Vladimir Putin "não vai parar" e terá de ser parado.

Durante painel na Conferência de Munique, que está em andamento desde ontem, na Alemanha, von der Leyen defendeu a manutenção de políticas de apoio aos ucranianos e o uso de sanções.

"As sanções são efetivas. É visível o quanto elas machucaram a economia russa, que agora é completamente uma economia de guerra", afirmou no evento. Ela disse ainda que as sanções nunca são estáticas e sempre estão se movendo em direção de diferentes alvos. "Você coloca sanções e seus adversários tentam tudo para fugir dela", completou.