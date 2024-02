Ministro da Defesa diz que soldados russos assumiram controle de Avdiivka, na Ucrânia

O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, afirmou ao Kremlin que forças militares do país assumiram o controle total de Avdiivka, cidade na Ucrânia. Segundo ele, soldados russos estão agora com o objetivo de acabar com os últimos focos de resistência em duas indústrias na região.

O anúncio ocorreu no mesmo dia em que o chefe militar da Ucrânia destacou que estava retirando tropas da localidade que lutavam contra a invasão inimiga por quatro meses.

O anúncio de Shoigu é critico, pois a Rússia busca reforçar o moral de suas tropas envolvidas na invasão da Ucrânia perto do segundo aniversário da guerra, que ocorrerá no dia 24 de fevereiro.

Em um curto comunicado publicado no Facebook, o comandante ucraniano, general Oleksandr Syrskyi apontou que adotou tal decisão para "preservar as vidas e a saúde dos militares" em Avdiivka. "Nossos soldados desempenharam suas atividades com dignidade e fizeram o possível para destruir as melhores unidades russas, impondo perdas significativas ao inimigo em termos humanos e de equipamentos", destacou Syrskyi.