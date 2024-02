Milhares vão às ruas em Madri em defesa de cessar-fogo em Gaza

Milhares de pessoas, incluindo seis ministros do governo espanhol, manifestaram-se neste sábado (17) em Madri a favor de um cessar-fogo imediato entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

A multidão marchou da estação de trem de Atocha até a praça Porta do Sol, no centro da capital espanhola, com uma grande faixa que dizia: "Liberdade para a Palestina."

Seis ministros do governo do primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez estiveram presentes no protesto: cinco membros do partido de extrema esquerda Sumar, seus parceiros de coalizão, além do ministro dos Transportes Oscar Puente, do próprio partido socialista.