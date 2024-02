Liverpool goleia Brentford e se mantém líder do Campeonato Inglês

Antes, o Liverpool já tinha substituído Curtis Jones (34') com dores no tornozelo. Estes dois desfalques se juntam a uma lista com nomes importantes como o goleiro brasileiro Alisson, o lateral Trent Alexander-Arnold e os meio-campistas Dominik Szoboslai, Thiago Alcântara e Stefan Bajcetic.

Minutos depois de dar o passe para o uruguaio Darwin Núñez abrir o placar (35'), o português Diogo Jota teve que deixar o campo de maca após sofrer uma pancada no joelho (44').

O Liverpool, atual líder do Campeonato Inglês, goleou o Brentford por 4 a 1 neste sábado (17), na abertura da 25ª rodada, para aumentar provisoriamente a vantagem sobre seus perseguidores, num jogo em que os 'Reds' perderam dois jogadores por lesão.

A notícia positiva foi o retorno do egípcio Mohamed Salah, que sofreu uma lesão na coxa durante a Copa Africana de Nações e neste sábado fez seu primeiro jogo após sua recuperação.

Salah entrou em campo no lugar de Jota (44'), fez o passe para o argentino Alexis Mac Allister (55') marcar o segundo do Liverpool (55') e anotou ele mesmo seu 15º gol no campeonato (68').

Ivan Toney diminuiu para o Brentford na reta final (75'), mas o holandês Cody Gapko fechou a goleada do Liverpool (86').

Com a vitória, os 'Reds' chegam a 57 pontos e aumentam a pressão sobre Manchester City e Arsenal, empatados com 52 pontos e que ainda jogam neste sábado contra Chelsea e Burnley, respectivamente. Os 'Citizens' têm um jogo atrasado a fazer, contra o Brentford, que será disputado no dia 20 de fevereiro.

Ainda vivo na Liga Europa e na Copa da Inglaterra, o Liverpool jogará no próximo domingo a final da Copa da Liga Inglesa contra o Chelsea, em Wembley.