Líderes da União Africana condenam ofensiva militar de Israel em Gaza

Adis-Abeba, Etiópia - Líderes da União Africana reunidos em uma conferência na capital da Etiópia condenaram a ofensiva militar imposta pelo governo de Israel em Gaza e pediram seu fim imediato.

Moussa Faki, presidente da Comissão da União Africana, disse que a ofensiva de Israel é a "mais flagrante" violação da lei humanitária internacional e acusou a administração do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de ter "exterminado" habitantes em Gaza. Ele falou ao lado do primeiro-ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, que participou da cúpula. "Tenha certeza que nós condenamos fortemente estes ataques que não têm precedentes na história da humanidade", disse, sob aplauso dos delegados. "Queremos assegurar a você a nossa solidariedade ao povo palestino."

Azali Assoumani, presidente de Comoros, e que está deixando a liderança da União Africana, elogiou o caso apresentado pela África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça. "A comunidade internacional não pode fechar os olhos para as atrocidades que são cometidas, que criaram caos na Palestina e também consequências desastrosas no resto do mundo", disse Assoumani.