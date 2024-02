Leverkusen vence Heidenheim e mantém liderança; protestos seguem na Bundesliga

Com o resultado, o Leverkusen abre uma vantagem provisória de oito pontos sobre o vice-líder Bayern de Munique, que joga no domingo contra o Bochum.

Com mais dificuldades do que o previsto, mas cumprindo sua missão, o Bayer Leverkusen venceu o Heidenheim por 2 a 1 neste sábado (17), pela 22ª rodada do Campeonato Alemão, para seguir firme na ponta da tabela.

Jeremie Frimpong (45'+2) colocou o time do técnico Xabi Alonso na frente e Amine Adli (81') fez o segundo, que àquela altura parecia dar tranquilidade ao líder.

No entanto, os últimos minutos foram de pressão total do Heidenheim: Tim Kleindienst diminuiu de cabeça (87') para os donos da casa, que continuaram em busca do empate até o apito final, mas não conseguiram o segundo gol.

Com o resultado, o Bayer Leverkusen soma sua 18ª vitória em 22 jogos no campeonato, chegando a 58 pontos.

No último jogo do dia, o RB Leipzig se recuperou da derrota para o Real Madrid (1 a 0) no meio de semana pela Liga dos Campeões ao derrotar o Borussia Mönchengladbach por 2 a 0, o que deixa a equipe próxima do Top 4.

Os outros jogos deste sábado, entre eles o empate entre Wolfsburg e Borussia Dortmund (1 a 1), tiveram atrasos devido ao lançamento de objetos por parte dos torcedores, que protestam contra um acordo de comercialização dos direitos de transmissão do futebol alemão.

Os jogadores do Dortmund tiveram que pedir aos espectadores que parassem de atirar no gramado bolas de tênis e moedas de chocolate.