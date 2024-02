Israel tem 'oportunidade extraordinária' para normalizar laços com países árabes, diz Blinken

Israel tem uma "oportunidade extraordinária" para acabar com o ciclo de violência já que quase todos os países árabes são favoráveis a normalizar as relações com a nação judaica, afirmou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, neste sábado (17).

As declarações de Blinken chegam na esteira do anúncio de Israel de uma ofensiva iminente contra Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza, para eliminar os combatentes do Hamas.

A cidade, na fronteira fechada com o Egito, abriga mais de um milhão de deslocados palestinos que superlotam acampamentos precários.

Israel prometeu "aniquilar" o Hamas depois que o movimento islamista atacou seu território em 7 de outubro, mas não menciona abertamente o futuro que espera de Gaza após a guerra.

"Há atualmente esforços autênticos [...] para reformar a Autoridade Palestina", que governa na Cisjordânia ocupada, com o objetivo de que seja um "melhor parceiro para o futuro", assegurou o secretário de Estado americano, enfatizando a necessidade de criar um Estado palestino.

Os Estados Unidos, ao lado de Catar e Egito, tentam obter um cessar-fogo na guerra que começou em outubro.

Os negociadores buscam a libertação dos reféns que continuam retidos em Gaza e a entrada de mais ajuda humanitária ao pequeno e estreito território sitiado.