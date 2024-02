Israel está decidido a entrar em Rafah, com negociações de trégua com Hamas paradas

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que desistir de atacar Rafah, no sul de Gaza, significaria "perder a guerra" contra o Hamas, com o qual os últimos contatos visando uma trégua "não foram muito promissores", segundo o Catar, um dos mediadores. Rafah, no extremo sul de Gaza, é o último grande centro populacional do estreito território que não foi invadido pelas tropas israelenses. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Aproximadamente 1,4 milhão de palestinos se refugiaram na localidade fugindo dos bombardeios israelenses no restante do território e agora vivem em acampamentos precários ao longo da fronteira fechada com o Egito.

Diante de uma possível ofensiva em Rafah, os três mediadores do conflito, Estados Unidos, Catar e Egito, intensificaram nesta semana os esforços para alcançar um cessar-fogo. Mas apesar das advertências da comunidade internacional, Netanyahu insiste que o exército entrará na localidade, mesmo se um acordo com o movimento islamista para libertar os reféns capturados em 7 de outubro em Israel for alcançado. "Mesmo que consigamos, entraremos em Rafah", declarou em uma coletiva de imprensa transmitida pela televisão. O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, que se reuniu esta semana com ambas as partes do conflito, alertou que os esforços por uma trégua foram prejudicados pela insistência de "muitos países" de que um cessar-fogo deve incluir mais libertações de reféns. "Os padrões dos últimos dias não foram muito promissores", admitiu durante a Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha. A guerra eclodiu em 7 de outubro, depois que o Hamas se infiltrou no sul de Israel, deixando 1.160 mortos, a maioria civis, segundo um balanço estabelecido pela AFP com base em dados oficiais israelenses.

Os combatentes islamistas também capturaram 250 pessoas, das quais 105 foram trocadas por 240 prisioneiros palestinos em uma trégua de uma semana no final de novembro. Israel afirma que 130 pessoas permanecem detidas e que 30 delas morreram em cativeiro. Em resposta ao ataque, Israel lançou uma ofensiva em Gaza que já deixou 28.858 mortos, a maioria mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que governa o enclave desde 2007. O conflito devastou grande parte desse território e obrigou 1,7 milhão de pessoas, quase 80% da população, a deixar suas casas, segundo a ONU.

Israel também impôs um cerco "total" que causa escassez de alimentos, água, medicamentos e combustível. O Hamas ameaçou sair das conversações a menos que mais ajuda humanitária entre no norte do território, onde as ONGs alertaram sobre o risco de fome. "Não podemos negociar enquanto a fome assola o povo palestino", disse à AFP uma fonte do grupo, que pediu para não ser identificada, já que não está autorizada a falar sobre o assunto.