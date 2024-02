Huthis do Iêmen reivindicam ataque contra 'petroleiro britânico'

Os rebeldes huthis do Iêmen reivindicaram neste sábado (17) um ataque contra um "petroleiro britânico" com bandeira panamenha no Mar Vermelho, que havia sido reportado na sexta-feira por agências de segurança e o Departamento de Estado dos Estados Unidos.

"As forças navais das forças armadas iemenitas realizaram uma operação contra o petroleiro britânico 'Pollux' no Mar Vermelho com um grande número de mísseis navais", indicou o porta-voz militar dos rebeldes, Yahya Saree.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A agência britânica de segurança marítima UKMTO e a empresa de segurança especializada em transporte marítimo Ambrey haviam reportado na sexta-feira uma explosão perto de um barco no litoral do Iêmen, na altura da cidade de Moca.