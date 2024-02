Exército ucraniano se retirou de Avdiivka para 'salvar vidas'

O Exército ucraniano se retirou da cidade de Avdiivka, no leste do país, para evitar a morte de seus soldados, concedendo à Rússia sua maior vitória simbólica desde a fracassada contraofensiva lançada por Kiev no verão no hemisfério norte.

Desde outubro, os soldados ucranianos resistiam em inferioridade numérica e material aos ataques russos contra esta localidade na bacia de mineração do Donbass, onde a situação se tornou especialmente crítica nos últimos dias.

A retirada de Avdiivka foi uma "decisão correta" para "salvar o maior número possível de vidas", declarou neste sábado o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha.