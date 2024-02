Exército da RDCongo acusa Ruanda de bombardeio a aeroporto de Goma

O Exército da República Democrática do Congo acusou, neste sábado (17), a vizinha Ruanda de ter organizado um "ataque com drones" durante a noite contra o aeroporto de Goma, na província oriental de Kivu do Norte, uma região assolada por combates entre os militares e rebeldes do M23.

Os drones "tinham como alvo aviões das Forças Armadas da RD Congo" (FARDC), declarou o tenente-coronel Guillaume Ndjike, porta-voz do Exército em Kivu do Norte.

"Os aviões das FARDC não foram atingidos", afirmou, mas acrescentou que "aeronaves civis sofreram danos".