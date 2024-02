Equipe de Navalny acusa Rússia de reter seus restos mortais para 'cobrir seus rastros'

A Rússia continua mantendo o silêncio neste sábado (17) sobre a morte repentina na prisão do opositor do Kremlin Alexei Navalny, cujo entorno acusa as autoridades de reter seus restos mortais para "cobrir seus rastros". Apesar da repressão e do risco de serem presos, centenas de russos participaram de pequenas concentrações neste sábado para homenagear o famoso detrator do Kremlin, que morreu ontem em uma prisão no Ártico russo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Desde a sexta-feira, a polícia prendeu 231 pessoas nestas manifestações, segundo a ONG de direitos humanos OVD-Info.

A equipe de Alexei Navalny afirmou que as autoridades se negam a entregar o corpo para sua mãe, argumentando que ainda não foi determinada a causa da morte. "É evidente que os assassinos querem cobrir seus rastros e, por isso, não entregam o corpo de Alexei, escondendo-o inclusive de sua mãe", afirmou o entorno do opositor no Telegram. A porta-voz de Navalny, Kira Yarmish, afirmou que os investigadores comunicaram ao advogado que os resultados de um novo exame ao qual o cadáver será se submetido não estarão disponíveis até a próxima semana. Yarmish também indicou que a mãe de Navalny, Lyudmila Navalnaya, foi notificada com um "documento oficial" de que ele morreu em 16 de fevereiro às 14h17 locais (06h17 em Brasília). "Alexei Navalny foi assassinado", acrescentou a porta-voz, exilada como muitos dissidentes para evitar a prisão. Sua morte aos 47 anos, após três anos na prisão, priva uma oposição russa exausta de seu principal nome.

Navalny, condenado por "extremismo", cumpria uma pena de 19 anos em uma remota colônia penitenciária do Ártico, após julgamentos, segundo muitas vozes, com motivações políticas.

As autoridades russas forneceram poucos detalhes sobre as circunstâncias da morte e se limitaram a garantir que todos os esforços foram empenhados para reanimar o opositor, cuja saúde ficou debilitada com a prisão, um envenenamento em 2020 e uma greve de fome em 2021. "O prisioneiro Navalny A.A. sentiu-se mal após uma caminhada e quase imediatamente perdeu a consciência", indicou o serviço penitenciário de Yamal em nota. O presidente russo Vladimir Putin mantém silêncio desde que foi divulgada a notícia da morte de seu principal opositor, que acontece a um mês das eleições presidenciais que, previsivelmente, consolidarão o poder do mandatário após anos de repressão.