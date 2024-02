Conquista de Avdiivka mostra 'custo' da inação do Congresso dos EUA, diz Casa Branca

A retirada das tropas ucranianas de Avdiivka após meses de resistência contra a ofensiva russa reflete o custo da inação dos legisladores americanos, afirmou neste sábado (17) a Casa Branca, no momento em que a oposição republicana bloqueia um pacote de ajuda militar a Kiev.

"Este é o custo da inação do Congresso", disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Adrienne Watson, acrescentando que os congressistas precisam aprovar "sem demora" os fundos em discussão para fornecer equipamentos e munições à Ucrânia diante do avanço das tropas de Moscou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, impulsionou um novo pacote para Kiev no valor de 60 bilhões de dólares (R$ 298 bilhões), mas a ajuda está bloqueada por disputas entre democratas e republicanos no Congresso, entre outras questões relacionadas à política de imigração ilegal. A iniciativa totaliza 95 bilhões de dólares (R$ 472 bilhões), pois também inclui financiamento de assistência militar para Israel e seu aliado estratégico, Taiwan.