Comunicado do Business Wire :Patient Safety Movement Foundation

No evento anual de meio de ano da Patient Safety Movement Foundation em 26 de janeiro, especialistas em segurança do paciente de todo o mundo participaram na criação de um plano de ação para eliminar danos evitáveis aos pacientes e aos profissionais de saúde. A Associação de Liderança em Segurança do Paciente foi inaugurada pela Patient Safety Movement Foundation para responder à necessidade de um fórum destinado a diretores de qualidade e segurança do paciente e ativistas de segurança do paciente. O fórum é uma rede executiva mundial criado para defender o trabalho cruciais dos diretores de qualidade e segurança do paciente dentro do sistema de saúde, dando suporte a seus esforços para implementar soluções com base em evidências e novas tecnologias comprovadas para salvar vidas de pacientes.

Dr. Mike Ramsay, CEO of the Patient Safety Movement Foundation, addresses attendees at the 2024 Mid-Year Event about the urgent steps the healthcare system needs to take to protect patient safety. (Photo: Business Wire)