Chanceler britânico Cameron visitará as Malvinas nos próximos dias

O ministro das Relações Exteriores britânico, David Cameron, visitará nos próximos dias as ilhas Malvinas, onde reiterará seu apoio ao "direito" à "autodeterminação" desse arquipélago, pelo qual o Reino Unido e a Argentina travaram uma guerra em 1982, anunciou a pasta em um comunicado neste domingo (18, noite de sábado no Brasil).

Cameron viajará às Malvinas, chamadas de Falkland por Londres, no início de uma viagem que também o levará ao Paraguai, a uma reunião do G20 no Brasil e à sede da ONU em Nova York, detalhou o comunicado.

