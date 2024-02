'Bomba' atinge aeroporto de Goma, na RDCongo, segundo várias fontes

Uma "bomba" atingiu neste sábado o aeroporto de Goma, na província de Kivu do Norte, leste da República Democrática do Congo, região devastada por combates entre o Exército e a rebelião do M23, informaram fontes aeroportuárias e administrativas.

Uma fonte de segurança, que também pediu anonimato, indicou que "duas bombas" explodiram no aeroporto, sem "causar danos".

Segundo esta última fonte, vários "especialistas" chegaram ao local para investigar a origem dos dispositivos.

À noite, os moradores da região, incluindo um correspondente da AFP, ouviram duas fortes explosões.

Desde o final de 2021, a província do Kivu do Norte enfrenta um conflito entre o Exército congolês aliado a grupos armados e duas empresas militares estrangeiras e o M23 ("Movimento 23 de Março"), que as autoridades afirmam ser apoiado por unidades do Exército ruandês.

Em dois anos, a rebelião conquistou grandes extensões de terra na província, na fronteira com Ruanda e Uganda.

