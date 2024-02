Barça vence Celta com gols de Lewandowski; Atlético goleia Las Palmas

Com um gol salvador de Robert Lewandoswki nos acréscimos, o Barcelona venceu com dificuldades o Celta de Vigo por 2 a 1 neste sábado (17), pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, e recuperou a terceira posição na tabela, horas depois de o Atlético de Madrid golear o Las Palmas por 5 a 0.

E foi justamente Lewandowski quem abriu o placar no final do primeiro tempo (45'), mas o Celta, que jogava em casa, empatou logo depois do intervalo com Iago Aspas (47').

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos instantes finais, Fran Beltrán cometeu falta dentro da área sobre Lamine Yamal e o artilheiro polonês fez de pênalti o gol da vitória do Barça (90'+8).