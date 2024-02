Arsenal atropela Burnley e segue na cola do Liverpool no Inglês

O Arsenal atropelou o Burnley com uma goleada por 5 a 0 neste sábado (17), pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, para seguir na cola do líder Liverpool, que mais cedo bateu o Brentford por 4 a 1.

Com a vitória, a quinta consecutiva no campeonato, os 'Gunners' somam 55 pontos, dois atrás dos 'Reds'. O Manchester City, que entra em campo ainda neste sábado contra o Chelsea, pode chegar à mesma pontuação. Os 'Citizens' também têm um jogo atrasado a fazer, contra o Brentford, que será disputado no dia 20 de fevereiro.

Jogando fora de casa, o Arsenal abriu o placar logo aos 4 minutos com o capitão Martin Odegaard, antes de Bukayo Saka marcar dois (41' de pênalti e 47'). Leandro Trossard (66') e Kai Havertz (78) fecharam a goleada.