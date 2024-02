Armênia e Azerbaijão se comprometem a não usar violência para resolver disputas, diz Scholz

Armênia e Azerbaijão se comprometeram a resolver suas diferenças "pela via pacífica e sem recorrer à violência", afirmou neste sábado (17) o chefe do governo alemão, Olaf Scholz, após uma reunião com os dirigentes dos dois países do Cáucaso.

Olaf Scholz "aplaudiu expressamente o compromisso assumido hoje [sábado] por ambas as partes para resolver as divergências de opinião existentes e as questões pendentes exclusivamente pela via pacífica e sem recorrer à violência", indicou em um comunicado o gabinete do governante alemão.

O encontro, do qual participaram Scholz, o presidente azeri Ilham Aliyev e o primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan, ocorreu em paralelo à Conferência de Munique sobre segurança.