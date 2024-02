Após exército ucraniano se retirar de Avdiivka, Putin celebra 'importante vitória'

O exército ucraniano se retirou neste sábado (17) de Avdiivka, no leste do país, após meses de combates contra as tropas russas, que conseguiram uma "importante vitória", nas palavras do presidente russo Vladimir Putin, a quase dois anos completos desde o início da guerra.

A retirada de Avdiivka foi uma "decisão correta" para "salvar o maior número possível de vidas", explicou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os soldados ucranianos resistiam desde outubro, em inferioridade numérica e material, aos ataques russos contra esta localidade na bacia mineira de Donbas, onde a situação havia se tornado especialmente crítica nos últimos dias.