Ancelotti evita falar de Mbappé

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, evitou falar do atacante francês Kylian Mbappé, que não seguirá no Paris Saint-Germain na próxima temporada.

"Vejo, ouço, entendo perfeitamente que esse é o assunto do dia para vocês, mas para nós é o jogo de amanhã", afirmou Ancelotti em entrevista coletiva neste sábado (17), véspera do duelo contra o Rayo Vallecano pelo Campeonato Espanhol.

"As pessoas podem falar, entendo que é o assunto, mas o que eu gostaria é de terminar bem esta temporada, tentar ganhar títulos. É para isso que estamos trabalhando", respondeu o treinador italiano ao ser perguntado sobre se gostaria de ter Mbappé em sua equipe.