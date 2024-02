Adrianne Weber, a brasileira que desfila seu talento na Semana de Moda de Londres

É a segunda vez que Weber participa do evento, após apresentar sua coleção primavera/verão na capital britânica em setembro.

Nascida em São Paulo, Weber criou sua marca no final de 2022 e entrou para o seleto grupo de estilistas da "London Fashion Week" das coleções outono/inverno, que começou na sexta-feira (16) e termina na próxima terça.

"Minha marca tinha apenas cinco meses, me inscrevi e fui selecionada. Foi uma grande surpresa para mim também. Os organizadores do British Fashion Council devem ter visto um potencial", explica, sorridente, à AFP, referindo-se à organização do evento.

Após seu primeiro desfile em setembro, ela apresenta sua nova coleção neste sábado para 300 convidados, mais do que os 120 que assistiram ao primeiro.

Para sua segunda apresentação em Londres, com o preto e o couro como protagonistas, Adrianne Weber selecionou cerca de vinte looks, que compõem uma coleção pensada "para a mulher contemporânea".

"Quando crio uma peça, penso na mulher que vou vestir como uma tela em branco. O preto é a base, mas logo se sobrepõem outras peças que se complementam, já que o preto é uma cor universal, clássica e neutra", explica Adrianne Weber.