Tiger Woods abandona torneio Genesis Invitational na segunda rodada

O astro Tiger Woods abandonou o torneio Genesis Invitational, em Los Angeles (Califórnia), nesta sexta-feira (16), durante a segunda rodada, por estar doente, informou o PGA Tour Americas.

O americano de 48 anos, organizador do evento com sua fundação beneficente, havia dado a tacada inicial no sétimo buraco, mas logo foi visto sendo retirado do campo em um carrinho de golfe.

O quinze vezes campeão do Grand Slam disputava seu primeiro torneio do PGA Tour desde que se retirou na terceira rodada do Augusta Masters em abril passado. Duas semanas depois, ele passou por uma cirurgia no tornozelo devido a dores persistentes no pé direito, consequência dos ferimentos sofridos em um acidente de carro em 2021.