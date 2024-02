Swiatek vai enfrentar Rybakina na final do Aberto de Doha

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, se classificou para a final do torneio WTA 1000 de Doha, no Catar, sem jogar, devido à desistência nesta sexta-feira (16) da sua adversária, a tcheca Karolina Pliskova (59ª).

Pliskova, que havia vencido o torneio Cluj-Napoca, na Romênia, no fim de semana passado, sofreu um problema na região lombar, anunciou a WTA.

Swiatek buscará, portanto, o terceiro título consecutivo em Doha, no domingo. A polonesa vai enfrentar a cazaque Elena Rybakina, 4ª do mundo, que não teve dificuldades para derrotar a russa Anastasia Pavlyuchenkova (32ª) com parciais de 6-2 e 6-4.