Semana de Moda de Londres completa 40 anos em um contexto econômico difícil

O desfile do irlandês-americano Paul Costelloe, um dos estilistas favoritos da princesa Diana, deu início ao evento, sem a presença do veterano de 78 anos, acamado por um infecção viral.

Estilistas, "influencers", compradores e famosos se reúnem desde sexta-feira no 40º aniversário da Semana de Moda de Londres, tentando esquecer a sombria conjuntura econômica do Reino Unido e do setor.

Sua coleção "Once upon a Time" faz uma homenagem à cidade de Nova York, onde morou. O estilista apresentou um estilo clássico com estampas de táxis amarelos e arranha-céus em lenços e blusas acompanhados de casacos amplos.

A estilista ucraniana Masha Popova apresentou uma coleção inspirada na moda do início dos anos 2000.

O fim de semana vai dar passagem para nomes mais conhecidos como JW Anderson, considerado o estilista do ano de 2023 pela revista Vogue; Richard Quinn, Ahluwalia e Simone Rocha, convidada por Jean-Paul Gaultier para sua coleção de Alta-Costura primavera/verão 2024 em Paris semanas atrás.

Essa 40ª edição não acontece no melhor dos contextos para a indústria da moda britânica. Após o Brexit, que atingiu em cheio o comércio com a Europa, o Reino Unido atravessa uma dura crise de poder aquisitivo provocada pela alta da inflação há quase dois anos, trazendo dificuldades para as marcas mais jovens.