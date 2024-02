Rússia rejeita acusações ocidentais 'totalmente inaceitáveis' sobre a morte de Navalny

O governo russo considerou, nesta sexta-feira (16), "totalmente inaceitáveis" as acusações das potências ocidentais que o envolvem na morte do opositor Alexei Navalny em uma prisão no Ártico.

"Não há informação sobre a causa desta morte, no entanto, estas declarações se multiplicam (...). Nós as consideramos totalmente inaceitáveis", declarou Dmitri Peskov, porta-voz do presidente Vladimir Putin, citado pelos veículos de comunicação russos.

