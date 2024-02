Reino Unido elege dois legisladores da oposição em eleições especiais, em golpe duplo a Sunak

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, instou os eleitores e o seu partido Conservador, nesta sexta-feira, 16, a permanecerem com ele, depois que dois distritos ingleses elegeram legisladores do partido de oposição em assentos que os conservadores ocuparam durante anos.

As eleições de quinta-feira, 15, substituíram um legislador que se demitiu para protestar contra a falta de compromisso de Sunak com a energia verde, e outro que foi deposto devido a alegações de intimidação e má conduta sexual. O candidato trabalhista Damien Egan conquistou a cadeira de Kingswood na Câmara dos Comuns, no sudoeste da Inglaterra, e o Trabalhista Gen Kitchen conquistou Wellingborough, no centro do país, segundo os resultados anunciados na sexta-feira, 16.

Os conservadores haviam vencido os dois assentos por larga margem nas últimas eleições nacionais em 2019, mas viram o apoio cair nas eleições especiais de quinta-feira. O Reforma do Reino Unido - anteriormente conhecida como Partido do Brexit - ficou em terceiro lugar, deixando os conservadores enfrentando pressão tanto da direita como da esquerda.