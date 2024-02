Recuperado de lesão, Salah pode reforçar o Liverpool contra o Brentford

Salah, capitão e um dos destaques do Egito, se lesionou na coxa contra Gana, no dia 18 de janeiro, pela fase de grupos da Copa Africana de Nações.

O retorno do atacante será um reforço importante do Liverpool na briga pelo título, enquanto Manchester City (com um jogo a menos disputado) e Arsenal estão logo atrás dos 'Reds', a apenas dois pontos.

No entanto, Klopp terá que administrar o desfalque do lateral-direito Trent Alexander-Arnold, que sofreu novamente uma lesão no joelho, antes dos próximos jogos e principalmente da final da Copa da Liga Inglesa contra o Chelsea, no dia 25 de fevereiro.

