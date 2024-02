Príncipe Harry acredita que doença do rei Charles III pode aproximar a sua família

O príncipe Harry afirmou, nesta sexta-feira (16), que a doença do seu pai, o rei Charles III, diagnosticado com câncer, poderá ajudar a unir novamente a família real britânica.

O duque de Sussex, filho mais novo do rei Charles III, disse em uma entrevista ao Good Morning America, da ABC, que "pegou imediatamente um avião" para Londres assim que soube do diagnóstico, por meio do seu próprio pai.

"Amo a minha família", disse Harry, nas suas primeiras declarações públicas sobre o estado de saúde do rei de 75 anos.