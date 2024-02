Prabowo mantém ampla vantagem após metade da apuração de votos para Presidência indonésia

Isto seria suficiente para Prabowo, que já se autoproclamou vencedor na quarta-feira, garantir a vitória no primeiro turno e suceder ao popular presidente Joko Widodo.

O ex-general, de 72 anos, com um passado polêmico, possui 57% dos votos, à frente dos ex-governadores de Jacarta, Anies Baswedan (25%), e de Java Central, Ganjar Pranowo (18%).

O resultado oficial das eleições só será conhecido no final de março, mas a maioria dos analistas estima que a vitória está praticamente garantida.

Widodo, que estava no poder há 10 anos, não pôde concorrer à reeleição porque esgotou o limite de dois mandatos.

O ex-militar beneficiou-se do apoio popular à candidatura como vice de Gibran Rakabuming Raka, filho do presidente em final de mandato. Sua campanha foi caracterizada pela retórica nacionalista e ele prometeu seguir as políticas de Widodo.

Porém, várias ONG o acusam de violações dos direitos humanos durante a ditadura de Suharto (1967-1998), especificamente de mandar sequestrar ativistas nos últimos anos.

Ele nega as acusações, que, embora nunca tenham sido formalizadas, lhe custaram a expulsão do Exército com a chegada da democracia.