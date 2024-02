Alexei Navalny, opositor russo e principal adversário do Kremlin, morreu aos 47 anos nesta sexta-feira (16) na prisão do Ártico em que cumpria uma pena de 19 anos de prisão, informou o serviço penitenciário.

MOSCOU:

Alexei Navalny, o obstinado opositor de Putin que morreu atrás das grades

Envenenado, preso, condenado e morto na prisão. O opositor russo Alexei Navalny pagou com a vida sua luta contra o presidente Vladimir Putin, enquanto denunciava a repressão e a corrupção de seu governo, além do ataque contra a Ucrânia.

(Rússia conflito justiça oposição corrupção política morte, 740 palavras, já transmitida)

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Preocupação com o destino do maior hospital do sul de Gaza após incursão israelense

O destino do maior hospital do sul de Gaza é objeto de preocupação nesta sexta-feira (16), depois de uma incursão das tropas israelenses no local, que, segundo o movimento palestino Hamas, provocou as mortes de vários pacientes por falta de oxigênio.

(Israel palestinos conflito diplomacia refugiados política saúde, 810 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

KIRYAT ARBA:

Ocidente adota medidas contra 'colonos extremistas' na Cisjordânia

O colono israelense Ely Federman pode ainda não saber, mas está sob sanção. Enquanto luta em Gaza, o Reino Unido pediu o congelamento dos seus bens como parte de uma nova campanha que afeta os colonos da Cisjordânia.

(Israel conflito Palestinos colonos, 630 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Promotora que processa Trump se defende no tribunal de tentativa de afastamento

Uma promotora do estado da Geórgia que apresentou acusações contra o ex-presidente Donald Trump por tentativa de anular os resultados das eleições de 2020 se defendeu na quinta-feira (15) de um suposto conflito de interesses.

(EUA justiça eleições política, 570 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

BRAUNSCHWEIG:

Adiado o julgamento do suspeito do caso Maddie McCann por outros crimes na Alemanha

A Justiça alemã adiou, nesta sexta-feira (16), pouco depois do início, o julgamento do principal suspeito do desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann em 2007, em Portugal, processado por estupros e crimes sexuais que não fazem parte do caso de repercussão internacional.

(Alemanh justiça GB Portugal, 730 palavras, já transmitida)

KIEV:

Forças de Kiev e Moscou travam batalhas violentas no leste da Ucrânia

As tropas ucranianas e russas travam "batalhas violentas" nesta sexta-feira (16) dentro do "inferno" de Avdiivka, uma cidade do leste da Ucrânia que está recebendo reforços das forças de Kiev.

(Ucrânia conflito Rússia, 700 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

Lei da UE contra conteúdos ilegais na internet entra plenamente em vigor no sábado

A Lei europeia sobre Serviços Digitais (LSD) entra plenamente em vigor no sábado (17), com um conjunto severo de normas para as plataformas online, com o objetivo de proteger de modo mais eficiente a população contra os conteúdos ilegais.

(UE macroeconomia internet, 520 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

JACARTA:

Prabowo mantém ampla vantagem após metade da apuração de votos para Presidência indonésia

O ministro da Defesa, Prabowo Subianto, mantinha nesta sexta-feira (16) uma ampla vantagem para conquistar a Presidência da Indonésia, após a contagem de mais da metade das cédulas das eleições celebradas na quarta-feira.

(Indonésia eleições política, 440 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Elon Musk muda sede da SpaceX em disputa contra Delaware

Após perder uma ação judicial de 56 bilhões de dólares (278 bilhões de reais na cotação atual) relacionada à Tesla, Elon Musk iniciou uma disputa contra o estado de Delaware, de onde mudou a sede de outra de suas empresas, a SpaceX.

(EUA justiça bolsa empresas automóvel tribunal, 440 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com