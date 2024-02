Países do Ocidente e do antigo bloco comunista acusam Moscou pela morte de Navalny

A morte do opositor russo Alexei Navalny, de 47 anos, nesta sexta-feira (16) em uma prisão no Ártico, provocou indignação da ONU, assim como das potências ocidentais e dos países do antigo bloco comunista, que atribuíram a responsabilidade ao "regime russo".

O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos (ACNUDH) declarou-se "indignado" com a morte de Navalny e pediu "o fim das perseguições" na Rússia.